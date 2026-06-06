ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Открытие сезона на клубничной ферме

уточняй у организатора

Начало:

Завершение:

от 18900₽ до 21100₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Бранч на ферме клубники. Будешь максимально отключаться от всего, что в диджитал: смотреть на звёзды в телескоп, ловить птиц в бинокли и даже посадишь свои цветы и травы. Под открытым небом накроют длинный стол. Карточки с вопросами, чтобы разговоры складывались легко, а новые знакомства были тёплыми. Шеф-повар приготовит блюда на гриле из сезонных овощей и трав, бокалы наполнятся вином. Кульминация вечера: отправишься провожать закат. После вернёшься, но уже к костру — жарить маршмеллоу и делиться историями. А потом пойдёте все вместе есть на десерт шоколадное фондю.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста