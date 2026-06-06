Бранч на ферме клубники. Будешь максимально отключаться от всего, что в диджитал: смотреть на звёзды в телескоп, ловить птиц в бинокли и даже посадишь свои цветы и травы. Под открытым небом накроют длинный стол. Карточки с вопросами, чтобы разговоры складывались легко, а новые знакомства были тёплыми. Шеф-повар приготовит блюда на гриле из сезонных овощей и трав, бокалы наполнятся вином. Кульминация вечера: отправишься провожать закат. После вернёшься, но уже к костру — жарить маршмеллоу и делиться историями. А потом пойдёте все вместе есть на десерт шоколадное фондю.