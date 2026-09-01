В Настасьинском переулке, рядом со станцией метро «Тверская», откроется новый ресторанный проект «Портал». С 20:00 каждого гостя ждут комплиментарный напиток и закуска, а также музыкальная программа: органик и этник-хаус от Taleman, выступление Krysenstern с барабанщиком и Alesa Khin с дарбукой. Хедлайнером вечера станет Aiwaska — музыкальный проект таинственного продюсера с более чем 30-летним опытом, объединяющий классический хаус, мелодические элементы и вокал. Заведение объединяет сразу несколько форматов в одном пространстве: ресторан, лаунж-бар и «третий дом» для москвичей. В основе концепции — идея перехода из динамичного ритма города в камерное, тёплое и немного интригующее пространство. За кухню отвечает бренд-шеф Никита Дьяков, объединивший европейскую классику с авторским подходом. Вход бесплатный, но нужно забронировать стол. Забронировать стол можно по кнопке «Пройти регистрацию» и по номеру телефона.