ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Открытие нового Арт-центра Linda de La

Linda de La, Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Это не просто новое культурное пространство, а место, где во главе всего стоит человек. Проекты поднимают социально-важные вопросы, чтобы через искусство делать жизнь каждого человека глубже, качественнее и лучше. Миссия пространства – объединять людей через творчество и диалог, создавая атмосферу уважения и взаимопонимания. В арт-пространстве ты сможешь не только оценить произведения искусства, но и стать частью активного обсуждения актуальных тем, которые волнуют общество. Кроме того, Linda de La предлагает поддержку через практику: безопасные программы и арт-сессии для тех, кто пережил трудные ситуации. Здесь важны эмпатия, профессиональная помощь и конфиденциальность, что делает пространство уникальным. Первыми выставками Арт-центра станут проекты двух молодых и талантливых кураторов Саши Вар с ее выставкой «Забытые вещи» и Анны Сави, которая представит экспозицию «Пойдем гулять!». Выставочные проекты объединят более 50 авторов, работающих в разных жанрах и техниках. Также в рамках открытия запланирована параллельная программа с участием экспертов мира искусства и психологии, мастер-классы от художников и экскурсии.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста