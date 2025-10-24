Это не просто новое культурное пространство, а место, где во главе всего стоит человек. Проекты поднимают социально-важные вопросы, чтобы через искусство делать жизнь каждого человека глубже, качественнее и лучше. Миссия пространства – объединять людей через творчество и диалог, создавая атмосферу уважения и взаимопонимания. В арт-пространстве ты сможешь не только оценить произведения искусства, но и стать частью активного обсуждения актуальных тем, которые волнуют общество. Кроме того, Linda de La предлагает поддержку через практику: безопасные программы и арт-сессии для тех, кто пережил трудные ситуации. Здесь важны эмпатия, профессиональная помощь и конфиденциальность, что делает пространство уникальным. Первыми выставками Арт-центра станут проекты двух молодых и талантливых кураторов Саши Вар с ее выставкой «Забытые вещи» и Анны Сави, которая представит экспозицию «Пойдем гулять!». Выставочные проекты объединят более 50 авторов, работающих в разных жанрах и техниках. Также в рамках открытия запланирована параллельная программа с участием экспертов мира искусства и психологии, мастер-классы от художников и экскурсии.