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Открытая женская тренировка по боксу

Усачёвский рынок, парковка, Усачёва улица, 26

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Мастер-классы

Про событие

На парковке Усачёвского рынка вновь пройдёт открытая женская тренировка по боксу совместно с Brothers Boxing Club. Занятие состоится под руководством профессиональных тренеров. К участию приглашаются все желающие, в том числе без специальной спортивной подготовки.   В программе: две тренировки под открытым небом, сеты от диджеев, настольный теннис, стояние на гвоздях и розыгрыш призов. Для участия потребуется спортивная одежда и кроссовки. Боксёрские перчатки будут предоставлены организаторами на месте.   Начало тренировок в 12:00 и 14:00 Участие бесплатное по регистрации в ТГ Дресс-код приветствуется: красные, белые и чёрные цвета в одежде.

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