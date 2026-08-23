На парковке Усачёвского рынка вновь пройдёт открытая женская тренировка по боксу совместно с Brothers Boxing Club. Занятие состоится под руководством профессиональных тренеров. К участию приглашаются все желающие, в том числе без специальной спортивной подготовки. В программе: две тренировки под открытым небом, сеты от диджеев, настольный теннис, стояние на гвоздях и розыгрыш призов. Для участия потребуется спортивная одежда и кроссовки. Боксёрские перчатки будут предоставлены организаторами на месте. Начало тренировок в 12:00 и 14:00 Участие бесплатное по регистрации в ТГ Дресс-код приветствуется: красные, белые и чёрные цвета в одежде.