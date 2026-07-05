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Про событие
На парковке Усачёвского рынка пройдёт открытая женская тренировка по боксу совместно с Brothers Boxing Club. Занятие состоится под руководством профессиональных тренеров. К участию приглашаются все желающие, в том числе без специальной спортивной подготовки. В программе: две тренировки под открытым небом, живая музыка, настольный теннис и стояние на гвоздях. Для участия потребуется спортивная одежда и кроссовки. Боксёрские перчатки будут предоставлены организаторами на месте. Начало тренировок в 12:00 и 14:00 Участие бесплатное по регистрации в ТГ
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