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Открытая женская тренировка по боксу 

Усачёва улица, 26

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

На парковке Усачёвского рынка пройдёт открытая женская тренировка по боксу совместно с Brothers Boxing Club. Занятие состоится под руководством профессиональных тренеров. К участию приглашаются все желающие, в том числе без специальной спортивной подготовки.   В программе: две тренировки под открытым небом, живая музыка, настольный теннис и стояние на гвоздях. Для участия потребуется спортивная одежда и кроссовки. Боксёрские перчатки будут предоставлены организаторами на месте.   Начало тренировок в 12:00 и 14:00 Участие бесплатное по регистрации в ТГ

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