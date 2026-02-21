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Отклик: память | Отклик physikos

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное

Про событие

В центре — тема ретравматизации и телесного «отклика» на прошлый опыт. Проекты исследуют, как звук, запах или жест запускают возвращение к пережитой угрозе и вызывают стремительные, часто неосознанные реакции. Экспозиции нацелены не на шок, а на сопереживание и диалог, напоминая, что искусство здесь — пространство встречи и взаимопонимания. Художники: Милена Пахучая, Варвара Акилова, Анна Денисова, Ann Mur, Петр Багров, Шварцкопф С. Э., Юлианна Кулугур, Дмитрий Колдарев, Elena Aeloin, Наталья Конюкова.

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