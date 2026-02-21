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Отклик: femina / женщина: коллажный мастер-класс

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Синтез лекции и коллажной практики, который проведут нижегородские художники Юлианна Кулугур и Дмитрий Колдарев. Ты узнаешь о: – бабушке коллажа, которая жила в 18 веке; – женщинах-коллажистках 20 и 21 веков – Ханне Хёх, Сюзанне Дюшан (младшая сестра Марселя Дюшана), Сарре Джаррет и других; – коллажных стилях и техниках. На коллажной практике участники создадут коллажный портрет современной или архетипичной женщины, отвечая на вопросы: «Кто она такая? Из чего состоит? Чем живет?». Материалы и инструменты предоставляются из фондов Нижегородского коллажного сообщества.

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