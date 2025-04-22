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От заката до заката. Мусоргский, Равель, Прокофьев, Пуленк

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

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Завершение:

1400₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Мусоргский, Равель, Прокофьев, Пуленк — формально не связанные друг с другом ни родственными, ни тесными дружественными отношениями, эти авторы выстраивают историю музыки постромантической эпохи, наследуя друг другу и образуя неразрывный круг ассоциаций, взаимных влияний и образов. Два выдающихся вокальных цикла — «Детская» Мусоргского и «Пять стихотворений Ахматовой» Прокофьева — обозначают вершины русской романсовой лирики. Первый — шедевр реализма в русской музыкальной традиции, второй — искусный оммаж уходящему Серебряному веку русской поэзии. Контрапунктом к ним выступают два превосходных инструментальных опуса французских авторов — скрипичные сонаты Равеля и Пуленка, в которых, как в зеркале, отражаются настроения и эмоции музыкального Парижа на сломе эпох — в «золотые двадцатые» (Равель) и «чёрные сороковые» (Пуленк).

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