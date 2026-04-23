На лекции ты разберёшься, как появился модерн и как отличить его от других архитектурных стилей. Почему главными покровителями модерна стали купцы и предприниматели, а родовая аристократия не переносила его на дух. Кроме того, во время беседы ты: – Совершишь путешествие на родину этого стиля – в Брюссель и Париж – Узнаешь, как Сальвадор Дали восхищался архитектурой модерна, в то время как горожане уничижительно называли его «спагетти-стилем» – Насладишься архитектурными шедеврами – И при желании даже порисуешь Спикер – Эвелина Лоик, гид-экскурсовод и автор канала «Эва, покажи мне модерн». Беседа пройдёт в уютном лофте в центре Москвы, при свете свечей, с игристым/чаем и закусками.