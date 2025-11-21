На новой лекции арт-клуба говоришь о женских голосах в истории французского искусства. Проследишь историю художниц, которые определяли развитие важнейших направлений — от «четырех леди импрессионизма» и Берты Моризо до опытов Сони Делоне. Узнаешь об одной из самых влиятельных художниц современности Луиз Буржуа и ее ярких работах, как примерах арт-терапии в истории искусства XX века. Поговоришь о звезде Юдит Рейгл, аристократке и хрупком творце Ники де Сен-Фалль, Венецианской сюите Софи Калль и многих других. Завершишь встречу разговором о самых многообещающих художницах современности и получишь рекомендации актуальных выставок Парижа. Лектор: Луиза Гареева — арт-менеджер, искусствовед, экс-руководитель VIP-направления международной ярмарки Cosmoscow. Окончила магистратуру во Франции, франкофил и преподаватель направлений Арт-менеджмент и галерейный бизнес.