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От дома Фаворского до Мистического замка

Дом В.А. Фаворского, Новогиреевская улица, 7

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Фото прогулка с художниками Димой Печуриным и Дашей Сеничевой. В своей художественной практике Дима и Даша обращаются к не самым очевидным элементам городской среды и часто включают в свои сюжеты героев. Хотя авторы нередко снимают вместе, их методы и оптика различаются: Даше ближе созерцательность, внимательная работа с людьми и фиксация едва уловимых жестов; Дима, напротив, стремится дистанцироваться от персоналии героя, воспринимая человека как часть ландшафта. Группа начнет фотопрогулку от дома Владимира Фаворского в Перово и будет отдаляться от Москвы кратчайшим путем, ближе к фактуре, свойственной авторам, — через Реутов, к Мистическому замку и Никольскому кладбищу. Участие в прогулке будет интересно как начинающим авторам, так и всем, кто интересуется фотографией, независимо от метода съёмки, который ты предпочитаешь: плёночная, цифровая камеры или телефон. Место встречи: Дом В.А. Фаворского (Новогиреевская ул., 7) Ведущие: Дима Печурин — художник, работающий с фотографией. Его работы представлены в галерее «ФотоДепартамент», а также публикуются в российских и зарубежных изданиях. Даша Сеничева — художница, продюсер отдела кинопрограмм Центра «Зотов». Выпускница школы Polezreniya (2025), Школы фотографии и мультимедиа им. Родченко (2022). Сокуратор резиденции UDAR в городе Боровск в 2021 году.

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