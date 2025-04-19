В старинной усадьбе разольют по бокалам красное вино и насладишься программой, в которой встретятся три выдающихся композитора — Бах, Шнитке и Карманов. На первый взгляд, их разделяют столетия, но в глубине их музыки звучит единый голос — голос строгой логики, мелодической ясности и глубокой выразительности. Виолончель и клавесин станут проводниками в этот сложный, но удивительно гармоничный разговор эпох, в котором каждая нота — ключ к пониманию времени, стиля и самой сути музыки. В стоимость входит приветственный бокал вина. Внимание: возврат билетов осуществляется не позднее, чем за сутки до мероприятия.