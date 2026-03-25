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От Баха до Эйнауди

Дом Simple Music
Новодмитровская улица, 1с1

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от 1200₽ до 3500₽
Возраст 14+
Концерты

Про событие

В Доме Simple Music на «Хлебозаводе» состоится камерный концерт, на котором прозвучит музыка знаменитых композиторов прошлого и современности. Студия Simple Music Ensemble собрала в этой программе всё лучшее, что может заинтересовать поклонников таких музыкальных стилей, как классицизм, позднее барокко и неоклассицизм. Выдающиеся мелодии великих композиторов разных времён, от Иоганна Себастьяна Баха и Вивальди, до Ханса Циммера и Людовико Эйнауди. Композиции аранжированы и расставлены по программе так, чтобы гармонично и поэтапно пробуждать эмоции слушателей, вызывая у них всё новые и новые волны впечатлений. Гости Дома Simple Music смогут услышать и прочувствовать, как менялась музыка с течением времени. Как одни композиторы создавали свои шедевры уже «стоя на плечах» своих предшественников и воспитываясь на их творениях. Это будет настоящее путешествие по музыкальным эпохам и странам. Программа концерта*: Г.Экклз — Ground И.С. Бах — Соната соль мажор BWV 1021 Д. Скарлатти — Соната для струнного оркестра K.90 А. Вивальди — Фолия Ф.Шопен — Ноктюрн А. Пярт — Spiegel im spiegel Л. Эйнауди — Experience Л. Эйнауди — Primavera Х. Циммер — Time Л. Эйнауди — Fly Л. Эйнауди — The Path of the Fossils Л. Эйнауди — Choros *в программе концерта возможны изменения Simple Music Ensemble — студия камерной музыки, которая создаёт концерты на лучших мировых сценах и объединяет профессиональных музыкантов из разных стран, искренне любящих своё дело. Коллектив многогранен и непрерывно развивается, реализовывая в жизнь новые идеи, расширяет границы своей творческой деятельности.

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