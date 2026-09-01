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Осеннее цветение

Место Зангези, Гончарная улица, 7/4с1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

С приходом осени вернулся сезон инди-мелодий, тренчей, тыквенного латте и лёгкой меланхолии. Здесь ты сможешь послушать подборки любимых песен, которые звучат шуршанием опавшей листвы и прохладного ветра. Также на вечеринке выступит с лайвом Настя Umirai — артистка, известная треками «Любовь для быдла», «Nokia» и «Больше ничё не бесит» В лайн-апе: ushanka umirai dahahot ptitzai бэк-ту-бэк vanyushiin lonbi

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