С приходом осени вернулся сезон инди-мелодий, тренчей, тыквенного латте и лёгкой меланхолии. Здесь ты сможешь послушать подборки любимых песен, которые звучат шуршанием опавшей листвы и прохладного ветра. Также на вечеринке выступит с лайвом Настя Umirai — артистка, известная треками «Любовь для быдла», «Nokia» и «Больше ничё не бесит» В лайн-апе: ushanka umirai dahahot ptitzai бэк-ту-бэк vanyushiin lonbi