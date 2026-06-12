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Эстетика живой музыки: оркестр «Атмосфера» впервые представит в Москве эксклюзивную программу в сиянии 3000 свечей. За инструментами – настоящие маэстро, чье мастерство позволяет услышать знакомые ноты во всей их красоте. В программе мелодии из любимых фильмов, мировая классика и легендарные хиты, узнаваемые с первых нот. На одной сцене прозвучат произведения Ханса Циммера, Эйнауди, Ланы Дель Рей, а также культовые саундтреки и всемирно известные музыкальные хиты, покорившие миллионы слушателей. «Атмосфера» — музыка, которую знают миллионы. Люди приходят за редким ощущением, которое все труднее встретить во взрослой жизни, — способностью искренне удивляться.
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