Эстетика живой музыки: оркестр «Атмосфера» впервые представит в Москве эксклюзивную программу в сиянии 3000 свечей. За инструментами – настоящие маэстро, чье мастерство позволяет услышать знакомые ноты во всей их красоте. В программе мелодии из любимых фильмов, мировая классика и легендарные хиты, узнаваемые с первых нот. На одной сцене прозвучат произведения Ханса Циммера, Эйнауди, Ланы Дель Рей, а также культовые саундтреки и всемирно известные музыкальные хиты, покорившие миллионы слушателей. «Атмосфера» — музыка, которую знают миллионы. Люди приходят за редким ощущением, которое все труднее встретить во взрослой жизни, — способностью искренне удивляться.