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Оригинальные напитки из оригинальных стран

Ленинская Слобода 19к2

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустация крепкого алкоголя. Увлекательная дегустация, где ты откроешь для себя неожиданные грани крепкого алкоголя из самых разных уголков мира. Это твой шанс попробовать то, о чём ты, возможно, даже не задумывался: экзотические напитки, которые ломают стереотипы и расширяют гастрономические горизонты. Что тебя ждёт: Strange Luve Pink Gin (Бельгия) — познакомишься с бельгийским джином, который удивит тебя своей индивидуальностью. Забудь о классических английских и голландских рецептах — здесь тебя ждёт совершенно новый вкусовой опыт. Julang Small Batch (Китай) — открой для себя мир китайского виски. Ты удивишься, насколько многогранной может быть алкогольная культура Поднебесной. Wild Geese Golden Rum (Ирландия) — да, в стране, знаменитой своим виски, делают ещё и потрясающий ром. Узнай, как ирландские мастера переосмысливают карибскую классику. Vantza Smoked Vodka (Франция) — развей миф о том, что Франция — это только вино и коньяк. Эта копчёная водка докажет, что и в стране изысканных вин умеют создавать необычные крепкие напитки. Приходи, чтобы: открыть новые вкусы; узнать интересные факты о производстве напитков; пообщаться с единомышленниками; составить собственное мнение о неожиданных алкогольных специалитетах. Не упусти шанс выйти за рамки привычного и погрузиться в мир оригинального крепкого алкоголя.

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