В списке винных трендов последних лет можно заметить вина, которые цепляют взгляд одним лишь цветом — оранжевые. На мероприятии рассмотришь все оттенки оранжевого и узнаешь, чего ожидать от такого вина в бокале. Ведущий кавист расскажет о появлении термина «оранжевое вино», методах производства, различиях сортов винограда, удачных гастрономических сочетаниях и правильных бокалах. Все дегустации проводятся в общем зале винотеки или в специальной комнате. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.