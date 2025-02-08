Вина ярких цветов радуют глаз и поражают вкусами и ароматами — на дегустации сможешь узнать о них побольше. На мероприятии расскажут о методах производства вин необычного цвета, различиях сортов и стилей, а также о способах получения уникальных оттенков розового и оранжевого. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.