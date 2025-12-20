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Опытные комики с TV и YouTube

Камеди Хаб
Садовая Черногрязская 22 с1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Стендап

Про событие

Открытый микрофон, где комики проверяют свой свежий материал. Ты сможешь увидеть много разных и интересных комиков со своей историей. Они рассказывают и делятся своей болью с тобой. Получается очень забавный поход к психологу. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, размещение гостей — в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если пришёл с компанией — ты сядешь вместе. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.

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