Открытый микрофон, где комики проверяют свой свежий материал. Ты сможешь увидеть много разных и интересных комиков со своей историей. Они рассказывают и делятся своей болью с тобой. Получается очень забавный поход к психологу. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, размещение гостей — в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если пришёл с компанией — ты сядешь вместе. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.