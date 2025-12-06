Проверка материала от опытных комиков с TV и YouTube проектов. Ты сможешь увидеть много разных и интересных комиков со своей историей. Они рассказывают и делятся своей болью с тобой. У кого-то могут быть даже схожие с тобой проблемы, которые тронут тебя в самое сердечко. Самая главная награда за хорошую шутку — это твой смех. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба StandUp Brothers комфортно разместит тебя в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если ты пришёл с компанией — сядете вместе, не переживай. Сбор гостей за 30 минут до начала мероприятия. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.