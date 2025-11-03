Стендап вечер с комиками с телевизионных проектов. Ты сможешь увидеть много разных и интересных комиков со своей историей. Они рассказывают и делятся своей болью с тобой. У кого-то могут быть даже схожие с тобой проблемы, которые тронут в самое сердечко. Самая главная награда за хорошую шутку — это твой смех. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба Stand Up Brothers комфортно разместит тебя в порядке очереди.