Стендап вечер с комиками с телевизионных проектов. Что такое Open Mic? Все просто - это открытый микрофон, где комики проверяют свой свеженаписанный материал. Ты сможешь увидеть много разных и интересных комиков со своей историей. Они рассказывают и делятся своей болью. У кого-то могут быть даже схожие с вами проблемы, которые тронут в самое сердечко. Самая главная награда за хорошую шутку - это смех. Входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту, но команда клуба Stand Up Brothers комфортно разместит в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом, если пришел с компанией — сядете вместе, не переживай. Стоимость еды и напитков оплачивается отдельно и не входит в стоимость билета.