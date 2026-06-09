Сортов китайского чая великое множество. Большинство из них совершенно безопасны, но есть и те, что заметно выделяются из общего ряда. Выраженный тонизирующий эффект, приподнятое настроение или, наоборот, ясный и сосредоточенный ум — всё это может подарить чай. На чайной церемонии ты узнаешь, какие сорта лучше подходят для разных задач, в какое время дня их стоит пить и какое количество будет оптимальным. Будешь пробовать вкусные и необычные сорта чая, знакомиться с разнообразием чайных состояний и открывать для себя богатую палитру вкусов и ароматов. Запись в ВК