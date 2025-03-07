Only Girls Night
Старомонетный пер., 22, стр. 2
Начало:
Завершение:
от 2500₽ до 4500₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Девчачий вечер с гаданиями на фотографиях мужских персонажей из «Секса в большом городе». В меню: вяленые оливки с пармезаном, просекко с щербетом, клубника в шоколаде. Вопросы в тг – @edva_znakomi
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