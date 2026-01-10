США после Гражданской войны. Легендарный охотник за головами Джон Рут по кличке Вешатель конвоирует заключенную. По пути к ним прибиваются ещё несколько путешественников. Снежная буря вынуждает компанию искать укрытие в лавке на отшибе, где уже расположилось весьма пёстрое общество: генерал конфедератов, мексиканец, ковбой… И один из них — не тот, за кого себя выдаёт.