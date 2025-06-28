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Omanko Day
Самокатная улица, 4с11
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от 2469₽ до 4069₽
Возраст 18+
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Фестивали
Про событие
Большой летний фестиваль моды, искусства и музыки от команд Omanko и ДИСКО КЛУБА, объединяющий в себе стиль, культуру и энергию любимой Москвы. В лайнапе: Второй Ка / Biicla / Mirele / SALUKI (DJ Set) / Denis Simachёv / Mark Schedrin / Dominique Mara / DFF / Gucci Kale / Mashkov / Sevada и другие...
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