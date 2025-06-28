Большой летний фестиваль моды, искусства и музыки от команд Omanko и ДИСКО КЛУБА, объединяющий в себе стиль, культуру и энергию любимой Москвы. В лайнапе: Второй Ка / Biicla / Mirele / SALUKI (DJ Set) / Denis Simachёv / Mark Schedrin / Dominique Mara / DFF / Gucci Kale / Mashkov / Sevada и другие...