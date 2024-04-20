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«Amy Winehouse Tribute». Ольга Синяева & Allsee Band

Джаз Клуб Алексея Козлова
Улица Маросейка, дом 9/2

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 5500₽
Возраст 12+
Стендап
Концерты

Про событие

AllSee Band во главе с бессменной солисткой Ольгой Синяевой представит трибьют-программу песен Эми Уайнхаус– легенды джаз-соула, известной своими суперхитами «Back to Black» и «Rehab». Программа была создана Ольгой после того, как Эми покинула этот мир. Проект успешно выступил с трибьют-концертами в нескольких гастрольных турах, а Ольгу стали называть «русской Эми Уайнхауз» – за сходство тембра голоса и сценического образа. Ольга Синяева – одна из самых ярких фигур российской джаз и соул сцены, в её резюме – десятки российских и мировых музыкальных фестивалей в качестве лауреата, победителя, а позже и жюри. В её проекте AllSee Band задействованы пять инструментов (альт-саксофон, электрогитара, бас-гитара, барабаны, клавишные) и бэк-вокал. Все музыканты бэнда – лауреаты мировых джаз-фестивалей, проект выступает по всей стране и был выбран одним из хедлайнеров фестиваля Koktebel Jazz Party.

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