AllSee Band во главе с бессменной солисткой Ольгой Синяевой представит трибьют-программу песен Эми Уайнхаус– легенды джаз-соула, известной своими суперхитами «Back to Black» и «Rehab». Программа была создана Ольгой после того, как Эми покинула этот мир. Проект успешно выступил с трибьют-концертами в нескольких гастрольных турах, а Ольгу стали называть «русской Эми Уайнхауз» – за сходство тембра голоса и сценического образа. Ольга Синяева – одна из самых ярких фигур российской джаз и соул сцены, в её резюме – десятки российских и мировых музыкальных фестивалей в качестве лауреата, победителя, а позже и жюри. В её проекте AllSee Band задействованы пять инструментов (альт-саксофон, электрогитара, бас-гитара, барабаны, клавишные) и бэк-вокал. Все музыканты бэнда – лауреаты мировых джаз-фестивалей, проект выступает по всей стране и был выбран одним из хедлайнеров фестиваля Koktebel Jazz Party.