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Ольфакторное искусство и культурная память: как мы чувствуем эпоху

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Что происходит, когда мы вдыхаем аромат, знакомый с детства — или с музейной витрины? Как запахи хранят культурную память, почему обоняние так тесно связано с эмоциями, и можно ли считать запахи полноправной частью нематериального наследия? На лекции пойдёт речь о том: – как работает восприятие запаха: биологически и культурно; – почему обоняние не «считывает молекулы», а достраивает смыслы; – как ароматы становятся художественными высказываниями; – можно ли архивировать запахи и зачем это современному городу. Это разговор о запахах как способе чувствовать время, о телесной памяти, об эстетике и об искусстве, которым можно дышать. Лектор: Анна Зворыкина — кандидат биологических наук, ольфакторный художник, душа и нос международно известного бренда натуральной парфюмерии Anna Zworykina Perfumes. Автор книги «От гвоздики до сандала. Ольфакторная азбука и путеводитель по миру натуральных ароматов», ведущая ольфакторных и парфюмерных мастерских. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться. Лекция пройдет с переводом на русский жестовый язык.

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