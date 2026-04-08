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ОльФактор: ароматы и обоняние в современном искусстве

Краснохолмская
Краснохолмская наб. 1/15

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Завершение:

500₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Ольфакторное искусство существует почти 100 лет: в 1938 году Марсель Дюшан представил на Международной сюрреалистической выставке аромат кофе. Однако в то время мир оказался не готов к обонятельному искусству. В 1978 году бельгийский художник Ги Блеус в своём манифесте «Острые ощущения от работы с запахами» отмечал отсутствие интереса к ароматам среди коллег-художников. Ситуация резко изменилась после пандемии COVID-19, начавшейся в 2020 году. Частичная или полная аносмия (потеря обоняния), затронувшая многих перенёсших коронавирус, а также возможность ощущать природные запахи в воздухе, очистившемся от избыточной человеческой деятельности, вернули интерес к ароматам и обонянию. Сегодня ольфакторное и современное искусство, посвящённое различным аспектам восприятия запахов, становятся особенно популярными. Выставка представит проекты, исследующие разные аспекты обонятельного опыта: его роль в жизни человека и нечеловеческих агентов, технологии передачи запаха и их связь с восприятием ароматов, а также будущее обонятельных практик. Экспозиция включает работы в разнообразных медиумах: объекты искусства и дизайна, инсталляции, произведения в смешанных техниках, видео-арт, сделай своими руками-устройства и другие. Время работы галереи: вт-вс 11:00-20:00

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