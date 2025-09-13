Terry — победитель популярного шоу «Песни» на ТНТ, экс-участник лейбла Black Star, телеведущий и актёр. Его выступления — это всегда не просто музыкальный набор треков, а полноценное шоу, заряженное мощной энергетикой, искренними эмоциями и тёплым, непосредственным общением с публикой. Программа вечера будет разделена на две части. Сначала гостей разогреет DJ. Затем на сцену выйдет сам Олег, чтобы спеть все главные хиты: «Домофон», «Прочь», «Мега», «Будущий бывший» и «Не о любви». Возрастное ограничение: 18+, при себе необходимо иметь паспорт.