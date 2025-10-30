Вечер независимого поп-рока с фрешменами, играющими музыку в лучших традициях 2007 года. Асечка. Нежная и сильная одновременно, она поёт «для тех, кто всё ещё учится не теряться в других, кто выбирает себя, даже если страшно». LOWWAY. Молодой музыкант из подмосковных Люберец пишет альтернативу и поп-рок про внутреннюю борьбу. Люпины. Лирично-динамичный дуэт братьев Дмитрия и Андрея Глазовских с элементами рок-н-ролла. Ребята поют про любовь, дружбу и поиски себя. На концерте будут свежие синглы и совсем новая песня, которая ещё ни разу не исполнялась публично.