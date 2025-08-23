Во дворе до утра — странные песни и звуковые ландшафты. После — афтепати под августовский бриз до заката. В «Масальной» танцуют всю ночь, но на малых оборотах — в формате euphoric dance. Танцы побыстрей, но не слишком, ищи на «Медиуме». В лайнапе: Caspian Kid / ARTEM ORLOV / Ballu / Electric Blue / Denis Kostitsyn / Destroy / Kaisou / Gelik / HIPUSHIT / Nastya Tkacheva / Karl Chix / Les / Reza / NOVIKOV / Ranishe Niyaak / Sofia Rodina / Rvbbt / Сеньоры Дао / S. Nacht / Sharvari Piroska / Shulya / Stevie Whisper / Valtron / Vlas Leskin Общее настроение — слоняться без дела, обмениваться короткими репликами, притопывать ногой мимо бочки. Как будто отпуск скоро заканчивается, но не сегодня.