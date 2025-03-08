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Okta

Dex
Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 32

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от 2200₽ до 4000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Весенняя мистерия в четырёх пространствах Arma. Главный зал превратится в полуночный бар. Там есть бильярдный стол и звучит странная музыка… Тая Радченко (Нелюдимка) — сольный перформанс на тубе и шлягеры, Sofia Rodina — авторские фортепианные пьесы, Poima — эмбиентный лайв. Медиум берет на себя ритм-секцию. Много винила, премьера и мощный камбек: спустя пять лет здесь вновь играет Cezar (Understand). Под алиасом Heide — дебютный лайв Wei и Denis Kostitsyn. Непредсказуемые b2b в Масальной. Сбивают с толку, но заставляют двигаться дальше. Подвал — территория молодых анархистов. Gummies — грайндкор от московской рок-интеллигенции, Unlife — металл с модным саундом, Fakov — трэп в состоянии аффекта, и милый номерной Kotenok2005. Сеты сыграют идеологи события, не пропустите. MAIN Bevissthet / Dasha Stish & Mashusa / Electric Blue / Hipushit / Poima — live / Sofia Rodina — live / Тая — live / Victor VS MEDIUM Cezar (RO) Gevorg Simonyan / Heide — live / Karl Chix / Rvbbt / Stab9 / Zots MSL Andrey Ramonov / Ballu / Orbet / Pie / Reza (IR) / Roma Ptashenko / Utah UNDER Fakov — live / Gummies — live / Kotenok2005 — live / Shulya / Unlife — live / Valtron / Vlas Leskin

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