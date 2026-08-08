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Огнеопасные биты (Flammable Beats)

Leveldva
Большая Никитская ул., 12

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Завершение:

от 1000₽ до 4000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Живой фанк во дворе на закате — и клубная ночь до утра Начнётся всё в 15:00 с лекции «Гоши на дискотеке» об истории российской хаус-музыки: от «Детского Панадолла» до Нины Кравиц. На лекцию нужно регистрироваться. С 16:00 во дворе — Lay-Far Dance Orchestra и The Soul Surfers, два лучших фанк-состава России, а может, и Европы, вживую, плюс диджей-сеты Flammable Beats: фанк, соул, буги и афро с редкого винила. Ночью внутри — психоделический хаус, эйсид, электро и техно. Lay-Far Dance Orchestra The Soul Surfers Pirumov DJ Chagin Sexstasy Nastya Tkacheva Timur Omar

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