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Коммуникативные игры

Mansarda, Ащеулов переулок, 9

Начало:

Завершение:

2700₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Встречи на стыке спидфрендинга и коммуникативных игр, где через задания, диалог и упражнения ты узнаёшь себя и знакомишься с другими. Для людей, которым важно развивать навыки общения, отслеживать свои паттерны поведения и глубже понимать себя через живой диалог. Что тебя ждёт: — три раунда общения с разными людьми в небольшом кругу; — постепенное знакомство и погружение; — задания и упражнения, в которых можно быть собой, раскрываясь по-новому; — мягкое завершение и подведение итогов. Каждый шаг — с поддержкой модератора, в пространстве, где нет нужды делать вид. Только живой диалог, живые люди и, может быть, пара неожиданных открытий :) Что ты получишь? • Найдёшь безопасное окружение единомышленников • Сможешь взглянуть на себя со стороны • Отдохнёшь от поверхностных диалогов

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