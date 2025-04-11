Внимание: отмена события. Кажется, что до весны ещё ой как далеко, но в реальности до возрождения природы и всеобщего ликования осталось не так уж и много! А там и бал растений и живительного воскрешения, буйство красок и сумасшествие флоры, гимн опылению и звонкая песнь преображения. Да, цветы идут, цветам дорогу! Весенний вайб и голос пробудившихся певчих птиц, долгожданная вечеринка Odyssey of Flowers.