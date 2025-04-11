ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

[отменено] Odyssey of Flowers | Moscow

Ресторан «Турандот», Тверской бульвар, 26 стр3

Начало:

Завершение:

от 6000₽ до 15000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Фестивали

Про событие

Внимание: отмена события. Кажется, что до весны ещё ой как далеко, но в реальности до возрождения природы и всеобщего ликования осталось не так уж и много! А там и бал растений и живительного воскрешения, буйство красок и сумасшествие флоры, гимн опылению и звонкая песнь преображения. Да, цветы идут, цветам дорогу! Весенний вайб и голос пробудившихся певчих птиц, долгожданная вечеринка Odyssey of Flowers.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»
Популярное
Выбор редакции
Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»

990₽

Комментарии

А
Аноним
15 апреля 2024, 02:24

Комментарий удален

А
Аноним
19 апреля 2024, 13:15

Av Moya, думаю будет прекрасно

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста