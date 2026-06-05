Одри Хепбёрн ворвалась в Голливуд стремительно и тут же покорила «фабрику грёз». Карьера актрисы насчитывает не так много фильмов, зато ей удалось сняться в шедеврах таких корифеев кинематографа, как Уильям Уайлер, Билли Уайлдер, Блейк Эдвардс и Стивен Спилберг. На лекции ты узнаешь: – как снимался знаменитый фильм «Римские каникулы»; – как складывались отношения Хепбёрн с партнёрами по съёмочной площадке — Грегори Пеком, Хамфри Богартом, Кэри Грантом и др.; – почему Одри Хепбёрн считают лучшей исполнительницей роли Наташи Ростовой. А ещё обсудишь фильмы «Сабрина», «Шарада», «Завтрак у Тиффани». Лекцию проведёт историк Олег Грознов. В стоимость билета включены угощения, чаепитие из самовара и подарки.