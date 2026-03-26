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Одри Хепбёрн — обыкновенная принцесса

Signature art, Котельническая набережная, 1/15кВК

Начало:

Завершение:

4200₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Лекция-дегустация в арт-ресторане Signature Art, который расположен в стенах знаменитой сталинки. Одри Хепбёрн — ворвалась в Голливуд стремительно и тут же покорила «фабрику грез». Карьера актрисы насчитывает не так много фильмов, зато ей удалось сняться в шедеврах таких корифеев кинематографа, как Уильям Уайлер, Билли Уайлдер, Блейк Эдвардс и Стивен Спилберг. В ходе лекции ты узнаешь: — как снимался знаменитый фильм «Римские каникулы»; — как складывались отношения Хепбёрн с партнёрами по съёмочной площадке — Грегори Пеком, Хамфри Богартом, Кэри Грантом и др. — почему Одри Хепбёрн считают лучшей исполнительницей роли Наташи Ростовой. Также поговорят о фильмах: «Сабрина», «Шарада», «Завтрак у Тиффани». Лекцию проведёт Олег Грознов — историк искусства и кино, автор книги «История кино. 24 кадра в секунду. От целлулоида до цифры». Его выступления — это глубокий анализ, редкие факты и живой, захватывающий рассказ. Это будет не просто лекция, а встреча с настоящей кинематографической легендой. Лекция пройдёт в необычном ресторане-галерее, в самом сердце столицы, под звездой знаменитой высотки. Здесь ты также сможешь пройтись по интересной выставке картин, почувствовать дух легендарной высотки и вдохновение ART пространства.

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