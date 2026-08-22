Сплав 14 км недалеко от Москвы с красивыми видами. Встреча на ж.д. Щёлково и доедешь до старта маршрута — деревни Медное Власово. Здесь целых два интересных места — рядом с местом начала сплава при впадении реки Любосеевка археологический комплекс с монгольскими постройками 14-го века. А на высоком берегу Вори стоит разрушающаяся усадьба купца Савельева и бывший медно-латуный завод. В 19-ом веке с помощью молотов, приводимых в движение водяным приводом, здесь производились медные тазы, подносы, листовая медь и латунь и многое другое. Сейчас здание завода и усадьбы потихоньку разрушается. Инструктаж, распределяемся по байдаркам и отправляемся вперёд по Воре. По берегам встречается много разного леса, деревушки, огромная колокольня Николо-Берлюковской мужской пустыни будет доминантой на каком-то отрезке пути. Речка сочетает в себе и изгибы, и прямые участки, так что сплав разнообразный и несложный. Закончишь его в Лосино-Петровском, после впадения Вори в Клязьму. И на трансфере вернёшься к ж.д. Щёлково По воде пройдёшь порядка 14 км. Темп будем держать ненапряжный, остановки на купание будут обязательно делать.