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Однодневный сплав по р. Воря

метро «Щёлковская», Центральный Автовокзал, Щёлковское шоссе, 75

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 12+

Про событие

Сплав 14 км недалеко от Москвы с красивыми видами. Встреча на ж.д. Щёлково и доедешь до старта маршрута — деревни Медное Власово. Здесь целых два интересных места — рядом с местом начала сплава при впадении реки Любосеевка археологический комплекс с монгольскими постройками 14-го века. А на высоком берегу Вори стоит разрушающаяся усадьба купца Савельева и бывший медно-латуный завод. В 19-ом веке с помощью молотов, приводимых в движение водяным приводом, здесь производились медные тазы, подносы, листовая медь и латунь и многое другое. Сейчас здание завода и усадьбы потихоньку разрушается. Инструктаж, распределяемся по байдаркам и отправляемся вперёд по Воре. По берегам встречается много разного леса, деревушки, огромная колокольня Николо-Берлюковской мужской пустыни будет доминантой на каком-то отрезке пути. Речка сочетает в себе и изгибы, и прямые участки, так что сплав разнообразный и несложный. Закончишь его в Лосино-Петровском, после впадения Вори в Клязьму. И на трансфере вернёшься к ж.д. Щёлково По воде пройдёшь порядка 14 км. Темп будем держать ненапряжный, остановки на купание будут обязательно делать.

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