Кевин МакКалистер вернулся! Но теперь он один не дома, а в Нью-Йорке и у него достаточно денег и кредитных карточек, чтобы превратить Большое Яблоко в собственную площадку для игр. Но, как всегда, Кевину не суждено быть долго одному: его старые приятели ? жулики Гарри и Марв ? сбежали из тюрьмы, куда они попали стараниями Кевина. И надо же им было попасть именно в тот город, где Кевин планировал поразвлечься. Новые западни и ловушки уже ждут горе-бандитов. На кинопоказы бронируются места, а не конкретные столики — свободная посадка. Депозит невозвратный, но учитывается при оплате заказа на мероприятии.