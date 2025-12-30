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Один Дома 2

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Кевин МакКалистер вернулся! Но теперь он один не дома, а в Нью-Йорке и у него достаточно денег и кредитных карточек, чтобы превратить Большое Яблоко в собственную площадку для игр. Но, как всегда, Кевину не суждено быть долго одному: его старые приятели ? жулики Гарри и Марв ? сбежали из тюрьмы, куда они попали стараниями Кевина. И надо же им было попасть именно в тот город, где Кевин планировал поразвлечься. Новые западни и ловушки уже ждут горе-бандитов. На кинопоказы бронируются места, а не конкретные столики — свободная посадка. Депозит невозвратный, но учитывается при оплате заказа на мероприятии.

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