После этой лекции ты никогда не будешь смотреть в окно так же, как прежде... Ты когда-нибудь замечал, что некоторые картины будто светятся изнутри — хотя это всего лишь краска на холсте? Свет в живописи — не фон и не декорация. Это главный персонаж, вокруг которого закручена вся драма. Одни художники ловили его как физическое явление, другие превращали в метафору души, третьи сходили с ума, пытаясь удержать один-единственный момент между тенью и сиянием. На встрече посмотришь на несколько одержимых — тех, кто замечал свет там, где остальные видели просто комнату, море или стог сена. Лектор: Ангелина Скарайте — искусствовед и автор тг-канала «Мама, я в искусстве». В стоимость входит напиток.