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Одержимые светом: те, кто замечал сияние там, где другие видели стог сена

Кофейня Eyes Coffee, Большая Серпуховская улица, 58

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+

Про событие

После этой лекции ты никогда не будешь смотреть в окно так же, как прежде... Ты когда-нибудь замечал, что некоторые картины будто светятся изнутри — хотя это всего лишь краска на холсте? Свет в живописи — не фон и не декорация. Это главный персонаж, вокруг которого закручена вся драма. Одни художники ловили его как физическое явление, другие превращали в метафору души, третьи сходили с ума, пытаясь удержать один-единственный момент между тенью и сиянием. На встрече посмотришь на несколько одержимых — тех, кто замечал свет там, где остальные видели просто комнату, море или стог сена. Лектор: Ангелина Скарайте — искусствовед и автор тг-канала «Мама, я в искусстве». В стоимость входит напиток.

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