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Очи

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ)
проспект Мира, 119В

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Необычное

Про событие

Посмотришь приключенческое фэнтези от студии A24, рассказывающее о девочке, которая учится общаться с загадочными существами по имени Очи. Премьера фильма состоялась на фестивале Сандэнс. Девочка Юрайя родилась на гористом острове посреди океана. В здешних дремучих лесах водится много диких зверей, но самыми опасными считаются загадочные существа очи. Одни считают, что это лишь сказка для детей, другие — что это враждебные создания. Однажды Юрайя находит в лесу потерявшегося детёныша очи и решает вернуть его родителям. Девочке придётся найти общий язык с этим необычным обитателем леса и доказать людям, что дружить с очи лучше, чем их бояться.

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