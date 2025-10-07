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  1. Москва
  2. События

Очень слабый вечер

Гончарная улица, 7/4с1

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Комедийное шоу, в котором комиков прогоняют со сцены, как только зал засмеётся над их шутками. Если зал долго не смеётся, комиков тоже прогоняют со сцены. Пытаясь дольше удержаться на сцене, комики выдумывают разные штуки. Следить за балансом смешного и странного будут ведущие Николай Иванов и Полина Гекк. Очень слабый вечер — это версия петербургского шоу «Очень слабый микрофон», придуманного Севой Ловкачёвым.

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