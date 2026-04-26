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Обучение в шахматы с нуля в стильном ресторане

Зубовская улица, 5/36

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Научишься не только с нуля игре в шахматы, а получишь эстетическое удовольствие от атмосферы и окружения. Собираются в стильном ресторане центра города, чтобы познакомиться и насладиться вкусным меню ресторана, а потом приступим к знакомству с древней игрой — разберёшь в чём разница между королём и королевой, узнаешь как ходит каждая фигура, определишь разницу между шахом и матом и даже сыграешь первую партию. Уровень участников: мероприятие идеально подходит новичкам с нуля и тем, кто хочет мягко освежить правила в спокойной, эстетичной среде. Если ты умеешь играть, знаешь базовые правила, то регистрируйся на мероприятия уровня «уверенно начинающие». Что будет на мероприятии: · Знакомство в мини-группе до 6 человек · Изучение каждой фигурой с пояснением базовых правил игры · Первая шахматная партия в сопровождении · Красивые кадры с шахматами в эстетичном ресторане Дресс-код: Интеллектуальный шик — деловой образ с вечерними акцентами Ведущая: Дарья Царькова — ведущая проекта «Шахматы в ресторане», шахматистка-эстетка, превращающая классику в искусство общения и вдохновения. Ресторан взымает 10% за обслуживание в ресторане, не забудь его оплатить при оплате своего чека.

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