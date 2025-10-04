Почему мы все устали — и виним себя за это? Через призму современного философа Хан Бён-Чхоля поговоришь о том, как современное общество превратилось в выгоревшее и перформативное, где нас никто не заставляет — но мы сами вынуждаем себя к бесконечной эффективности, продуктивности, росту и радости. Сегодня неэффективность — уже не просто слабость, а почти этическое преступление. Если ты выгорел, у тебя «плохие границы». Если тебе больно — ты не нашёл ресурс. Если ты злишься — ты токсичен. Здесь обсудят: — Что такое общество выгорания и почему усталость — это не слабость, а системная норма — Как перформанс радости и продуктивности стал новым социальным долгом — Как язык заботы стал языком исключения — почему вместо «он подлец» мы говорим диагнозами «он нарцисс» — Что общего между выгоранием и современной культурой «токсичности» — Как из дискурса «виновен» мы перешли к «поврежден» — И главное — можно ли по-настоящему отдохнуть в эпоху бесконечной самопрезентации? Эта лекция — не только про философию, но и про попытку вернуть себе право быть уязвимым, медленным, живым. Никакой психологии — философская рефлексия о том, в чём мы живём. Кто рассказывает? Елизавета Фетисова — преподаватель философии, публичный лектор, креативный продюсер и ведущая «Философского шоу» от Medium Quality.