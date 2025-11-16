Кинопоказ фильма, насыщенного духом подростковой борьбы и вселяющего надежду в силу слова, а также лекция, на которой ты ближе познакомишься с творчеством режиссёра. На лекции будут разбираться: — кто такой Питер Уир, что он снимал помимо «Общества» и почему фильм стал культовым; — что такое Dark Academia, где знание становится опасной силой, а образование — полем для интеллектуального бунта; — Робин Уильямс и его успех после фильма. О фильме: Джон Китинг — новый преподаватель английской словесности в консервативном американском колледже. Его выгодно отличают от чопорной массы учителей легкость общения, эксцентричное поведение и пренебрежение к программе обучения. Однажды он посвящает своих подопечных в тайну Общества мёртвых поэтов. С этого момента каждый из учеников старается обрести свой собственный голос в безликом хоре и взглянуть на окружающий мир, высоко подпрыгнув над серой школьной оградой. В стоимость включён депозит в размере 500 рублей на еду и напитки.