В ответ на устаревшие стандарты индустрии моды молодые бренды поколения зумеров объединятся для визионерского показа. Показ отвергает моду как инструмент классового деления, предлагая новую концепцию, где стиль определяется не кошельком или происхождением, а личными интересами и увлечениями. Изначально направление моды образовалось как инструмент разделения общества на классы. Но участники противопоставляют своё движение общепринятому понятию моды и называют показ «Общее» — как символ их объединения в своей концепции. Для объединившихся брендов мода —это язык общности, а не разделения. Общее — это манифест поколения, для которого самореализация и сообщества значат больше, чем социальные ярлыки. Организаторы ставят перед собой задачу разрушить стереотип, что «мода — это роскошь». Вместо этого они предлагают воспринимать одежду как способ объединения людей через субкультуры, хобби и творческие эксперименты. Коллекции брендов-участников сочетают уличную эстетику, апсайклинг, цифровые технологии и отсылки к нишевым интересам — от аниме до экологического активизма.