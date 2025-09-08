Обнаженная правда: эволюция женского образа в искусстве. Это будет заключительная лекция из цикла искусствоведа Натальи Лавреновой. Отправишься в увлекательное путешествие по эпохам, чтобы раскрыть секреты меняющихся канонов женской красоты: Древний Египет, Античность, Средневековье, Ренессанс, Модерн и наше время. На примере мировых шедевров проследишь, кем вдохновлялись художникии и кто для них являлся идеалом. Но самое главное, что на основе опыта прошлого ты придёшь к ответу на вопрос об идеале красоты современности и как на него влияют социальные сети и современная культура. А авторские коктейли Dry&Wet, полные страсти и пикантных нот, станут восхитительным дополнением к повествованию лектора.