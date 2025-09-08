ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Образ женщины в искусстве

Dry&wet, Тверская улица, 27с1

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 5000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Обнаженная правда: эволюция женского образа в искусстве. Это будет заключительная лекция из цикла искусствоведа Натальи Лавреновой. Отправишься в увлекательное путешествие по эпохам, чтобы раскрыть секреты меняющихся канонов женской красоты: Древний Египет, Античность, Средневековье, Ренессанс, Модерн и наше время. На примере мировых шедевров проследишь, кем вдохновлялись художникии и кто для них являлся идеалом. Но самое главное, что на основе опыта прошлого ты придёшь к ответу на вопрос об идеале красоты современности и как на него влияют социальные сети и современная культура. А авторские коктейли Dry&Wet, полные страсти и пикантных нот, станут восхитительным дополнением к повествованию лектора.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста