Альтернативный мир. Во Второй мировой войне Япония потерпела Великое поражение не от союзников, а от Третьего рейха, вышедшего победителем. В стране кризис: беспорядки, безработица, высокая преступность и в довершении всему — антиправительственная организация «Секта». Столичная Полиция создает для борьбы с бунтарями спецотряд «Церберы» и когда на очередной демонстрации были замечены члены «Секты», командование «Церберов» отправило один из своих отрядов на преследование. За каждой ложью скрывается правда, за каждой правдой скрывается ложь. И так будет всегда. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно.