Обнять реальность
Берсеневский переулок, 5с2
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 0+
Про событие
Выставка «Обнять реальность» - это кураторский проект, выстроенный как последовательное путешествие зрителя. Экспозиция представляет собой несколько залов, каждый из которых отражает определенное состояние отношения человека к будущему: от страха и тупика к ясности, жизненной силе и коллективному со-творчеству. Проект предлагает зрителю выйти из позиции пассивного ожидания апокалипсиса к переживанию апокатастасиса, то есть обновления, восстановления и возвращения к целостности.
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