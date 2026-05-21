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Обнять реальность

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 0+

Про событие

Выставка «Обнять реальность» - это кураторский проект, выстроенный как последовательное путешествие зрителя. Экспозиция представляет собой несколько залов, каждый из которых отражает определенное состояние отношения человека к будущему: от страха и тупика к ясности, жизненной силе и коллективному со-творчеству. Проект предлагает зрителю выйти из позиции пассивного ожидания апокалипсиса к переживанию апокатастасиса, то есть обновления, восстановления и возвращения к целостности.

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