Выставка «Обнять реальность» - это кураторский проект, выстроенный как последовательное путешествие зрителя. Экспозиция представляет собой несколько залов, каждый из которых отражает определенное состояние отношения человека к будущему: от страха и тупика к ясности, жизненной силе и коллективному со-творчеству. Проект предлагает зрителю выйти из позиции пассивного ожидания апокалипсиса к переживанию апокатастасиса, то есть обновления, восстановления и возвращения к целостности.